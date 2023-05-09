Під час проведення одних з найбільших військових навчань Швейцарії за понад три десятиліття армійці країни відпрацьовували відсіч вигаданому ворогові, кидали гранати та вправлялися зі стрілецькою зброєю, демонструючи можливості самооборони, які визначають їхній "озброєний нейтралітет".

Про це інформує Reuters.

Навчання, в яких взяли участь 4000 військовослужбовців протягом дев’яти днів, проводилися в той час, коли роль країни в європейській обороні привертала увагу на тлі закликів про допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням.

Навчання LUX 23, заплановані з 2021 року, не були організовані у відповідь на вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, водночас швейцарські військові заявили, що це зробило їх ще більш актуальними.

Готовність наших партнерів і розуміння населенням такого роду навчань сильно змінилися, – заявив Матіас Тушер, командир 1-ї територіальної дивізії Швейцарії. Це, звичайно, безпосередньо пов’язано [з війною РФ проти України]”.

У виданні зауважують, що на Швейцарію посилився громадський та міжнародний тиск, аби країна скасувала заборону на експорт зброї до зон бойових дій, проте деякі політичні угруповання сили, що це покладе край зовнішньополітичній традиції нейтралітету.

Нагадаємо, президент Швейцарії Ален Берсет заявив, що його держава виступає проти експорту озброєння в Україну через власний нейтралітет.

Зауважимо, 2 травня Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про початок військових навчань Anaconda 23. У маневрах беруть участь 12 тисяч польських армійців та сотні військовослужбовців із країн НАТО, а також держав-союзників Північноатлантичного альянсу.