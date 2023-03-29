Про це повідомляє пресслужба федерального уряду Швейцарської Конфедерації.
У відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України, а також на триваючі дестабілізуючі дії Росії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і безпеку України, 25 лютого 2023 року ЄС прийняв нові заходи проти Росії в межах десятого пакета санкцій, введених у дію.
Ще 1 березня 2023 року Міністерство економіки, освіти та досліджень (EAER) внесло зміни до додатку в межах своєї компетенції та схвалило застосування санкцій Швейцарією до близько 120 інших осіб та організацій.
Федеральна рада ухвалила й інші заходи в межах десятого пакета санкцій. Окрім коригування вимог до звітності у фінансовому секторі, ці заходи включають заборону громадянам РФ обіймати посади в керівних органах власників або операторів критичної інфраструктури, а також посилення правил у товарному секторі. Зокрема, ці посилення включають контроль і обмеження на експорт різних товарів, включаючи товари подвійного призначення, товари для військового та технологічного зміцнення або для розвитку сектору оборони та безпеки, товари, які сприяють зміцненню промисловості Росії, і товари для аерокосмічної галузі. Також додатково буде обмежений імпорт економічно важливих для Росії товарів, зазначили у пресслужбі.
Зауважимо, раніше Міністерство юстиції Швейцарії відмовилось конфісковувати заморожені російські активи на користь України, оскільки це заборонено конституцією країни.
- У Німеччині готові до використання мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України, якщо будуть вирішені юридичні питання й союзники підтримають цю ініціативу.
- 10 лютого уряд України ухвалив постанову, яка допоможе запустити “відкриті та прозорі” аукціони з продажу конфіскованого російського майна.
- Президент Швейцарії Ален Берсет заявив, що його держава виступає проти експорту озброєння в Україну через власний нейтралітет.
- 24 лютого міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти РФ, включаючи заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні.
- 24 лютого, у роковини широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові санкції проти РФ.
- 24 лютого 2023 року Канада розширила список своїх санкцій, додавши майже 200 російських фізичних та юридичних осіб.