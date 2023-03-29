29 березня 2023 року Федеральна рада ухвалила нові санкції проти Росії. Швейцарія приєдналася до Європейського Союзу, який прийняв минулі заходи в межах десятого пакета санкцій. Зміни набирають чинності 29 березня.

Про це повідомляє пресслужба федерального уряду Швейцарської Конфедерації.

У відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України, а також на триваючі дестабілізуючі дії Росії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і безпеку України, 25 лютого 2023 року ЄС прийняв нові заходи проти Росії в межах десятого пакета санкцій, введених у дію.

Ще 1 березня 2023 року Міністерство економіки, освіти та досліджень (EAER) внесло зміни до додатку в межах своєї компетенції та схвалило застосування санкцій Швейцарією до близько 120 інших осіб та організацій.

Федеральна рада ухвалила й інші заходи в межах десятого пакета санкцій. Окрім коригування вимог до звітності у фінансовому секторі, ці заходи включають заборону громадянам РФ обіймати посади в керівних органах власників або операторів критичної інфраструктури, а також посилення правил у товарному секторі. Зокрема, ці посилення включають контроль і обмеження на експорт різних товарів, включаючи товари подвійного призначення, товари для військового та технологічного зміцнення або для розвитку сектору оборони та безпеки, товари, які сприяють зміцненню промисловості Росії, і товари для аерокосмічної галузі. Також додатково буде обмежений імпорт економічно важливих для Росії товарів, зазначили у пресслужбі.

Зауважимо, раніше Міністерство юстиції Швейцарії відмовилось конфісковувати заморожені російські активи на користь України, оскільки це заборонено конституцією країни.