Про це повідомила Федеральна рада Швейцарії.

Обмеження включать заборону на купівлю, імпорт, транспортування золота та золотих виробів з РФ. Послуги, які пов’язані з цими товарами, теж заборонені.

Країна заморожує активи найбільшого російського банку “Сбербанк”. Йому заборонено надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги. Раніше Федеральний департамент з економічних питань, освіти та досліджень (EAER) додав до санкційного переліку ще 54 особи та 9 організацій та підприємств Росії.

Сьомий пакет санкцій розширив перелік товарів подвійного призначення, які можуть використовуватись для військово-промислового комплексу. ЄС ввів обмеження на прийом депозитів. Тепер під них підпадають ті, які заснували у третіх країнах та контрольним пакетом акцій яких володіють російські громадяни.