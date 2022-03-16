Швейцарія розширила санкції ще на понад 200 осіб з РФ

Про це йдеться у заяві Федеральної Ради Швейцарії.
197 осіб тепер підпадають під фінансові санкції та обмеження на поїздки, а ще 9 осіб підпадають під фінансові санкції. Серед цих осіб є олігархи та відомі бізнесмени. Активи у Швейцарії, що належать цим особам, мають бути заморожені.
Вносячи поправку, Швейцарія прийняла останні зміни ЄС щодо фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції, опубліковані Європейською радою 15 березня. У Швейцарії список фізичних і юридичних осіб, які підпадають під санкції, тепер повністю відповідає списку ЄС.
Окрім цього, Федеральна Рада посилила санкції проти Білорусі – новоприйняті заходи стосуються, зокрема, товарів і фінансових послуг.
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- Журналіст, публіцист, письменник і блогер Віталій Портников розтлумачив абсурдність запроваджених РФ санкцій проти верхівки Сполучених Штатів. Він переконаний: ці санкції як ніщо інше акцентували безсилля РФ перед цивілізованим світом.
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