Швейцарія розширила санкції ще на понад 200 осіб з РФ

Федеральний радник Гай Пармелін, голова Федерального департаменту економіки, освіти та досліджень (EAER) 16 березня схвалив санкції ще на понад 200 фізичних і юридичних осіб у зв'язку з серйозними порушеннями міжнародного права Росією в Україні. У Швейцарії список фізичних і юридичних осіб, які підпадають під санкції, тепер повністю відповідає списку ЄС.

Про це йдеться у заяві Федеральної Ради Швейцарії.

197 осіб тепер підпадають під фінансові санкції та обмеження на поїздки, а ще 9 осіб підпадають під фінансові санкції. Серед цих осіб є олігархи та відомі бізнесмени. Активи у Швейцарії, що належать цим особам, мають бути заморожені.

Вносячи поправку, Швейцарія прийняла останні зміни ЄС щодо фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції, опубліковані Європейською радою 15 березня. У Швейцарії список фізичних і юридичних осіб, які підпадають під санкції, тепер повністю відповідає списку ЄС.

Окрім цього, Федеральна Рада посилила санкції проти Білорусі – новоприйняті заходи стосуються, зокрема, товарів і фінансових послуг.