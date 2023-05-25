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Швейцарія схвалила продаж 25 танків Leopard 2 Німеччині

Уряд Швейцарії підтримав пропозицію комісії з безпекової політики Національної ради країни щодо виведення з експлуатації 25 танків німецького виробництва Leopard 2 для майбутнього їх продажу виробнику — компанії Rheinmetall.

Четвер, 25 травня 2023, 10:33
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Джерело: DW

У комісії дійшли висновку, що “використання 25 із 96 танків, списаних швейцарською армією, не планується”, тож цю кількість може бути виведено з експлуатації та продано, що не завадить армії задовольняти власні потреби.

Нині рішення має схвалити парламент країни.

Водночас є низка умов погодження, одна з них — танки не мають бути передані ​​Україні. Зауважимо, у лютому міністр оборони ФРН Борис Пісторіус та міністр економіки Роберт Габек закликали міністерку оборони Швейцарії Віолу Амхерд погодитись на придбання списаних танків швейцарської армії Leopard 2, посилаючись на необхідність заповнити запаси переданої Україні техніку.

Вони запевнили, що не спорядять танки Україні, натомість техніка залишиться в Німеччині або у партнерів по НАТО чи ЄС, щоб закрити власні потреби”, – мовиться у відповіді уряду Швейцарії.

Нині на озброєнні швейцарської армії стоять 134 танки Leopard 2, ще 96 танків перебувають на зберіганні. Зауважується, що раніше деякі низка європейських країн, зокрема Німеччина, прагнули передати Україні військову техніку та снаряди швейцарського виробництва, проте Берн відмовив, пославшись на закріплену в конституції країни політику нейтралітету.

У січні Німеччина погодилася постачити Україні Leopard 2, а також дозволила це робити іншим країнам. США пообіцяли передати Україні танки Abrams, Велика Британія —  танки Challenger 2.

У травні стало відомо, що Швейцарія дозволила реекспорт зброї власного виробництва в інші країни, що уможливить передачу військової техніки в Україну.

Додамо, що у березні цього року президент Швейцарії Ален Берсет заявив, що його держава виступає проти експорту озброєння в Україну через власний нейтралітет.

У Швейцарії заборонено реекспорт швейцарської зброї до країн, що перебувають у стані війни. Втім, питання нейтралітету обговорюють ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Така заява стала відповіддю на звернення німців щодо дозволу придбати старі швейцарські танки Leopard.

Наразі Швейцарія показує меншу “гнучкість” у питанні військового нейтралітету: “Ці санкції абсолютно сумісні з нейтралітетом”, — додав Берсет.

Також вона відмовлялася дозволити державам, які володіють зброєю швейцарського виробництва, реекспортувати її до України.

Наразі парламентом розглядається кілька ініціатив, що спрямовані на послаблення правил реекспорту. Берсет зауважив, що швейцарський парламент “має багато можливостей для зміни законів”.

Теги: нейтралітет, німецькі танки, Німеччина, схвалення продажу, Швейцарія, леопард, танки

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