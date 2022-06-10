10 червня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про запровадження нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусі.

Про це йдеться у пресрелізі Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань.

Шостий пакет санкцій ЄС передбачає ембарго на російську нафту, заборону надання аудиторських та консалтингових послуг.

Окрім того, компаніям заборонено розміщувати рекламу на контенті, який створили або транслюють російські ЗМІ, такі як Russia Today або Sputnik.10 червня Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення про введення цих заходів щодо Росії.

Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії також схвалив санкції ще стосовно 100 російських та білоруських фізичних і юридичних осіб. Серед них – військовослужбовці, відповідальні за злочини, скоєні в Бучі. Також особи, які працюють у сфері політики, дезінформації та пропаганди, а також деякі олігархи.

Відтак швейцарський список осіб і юридичних осіб, які підпадають під санкції, ідентичний списку ЄС.

Також Швейцарія схвалила відключення від міжнародної міжбанківської система SWIFT чотирьох російських та білоруських банків, серед яких “Сбербанк”.

До того ж, розширено перелік заборонених для експорту товарів, які можуть допомогти військово-технічному зміцненню Росії.

Ці зміни набудуть чинності сьогодні о 19:00 за київським часом.