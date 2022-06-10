Про це йдеться у пресрелізі Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань.
Шостий пакет санкцій ЄС передбачає ембарго на російську нафту, заборону надання аудиторських та консалтингових послуг.
Окрім того, компаніям заборонено розміщувати рекламу на контенті, який створили або транслюють російські ЗМІ, такі як Russia Today або Sputnik.10 червня Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення про введення цих заходів щодо Росії.
Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії також схвалив санкції ще стосовно 100 російських та білоруських фізичних і юридичних осіб. Серед них – військовослужбовці, відповідальні за злочини, скоєні в Бучі. Також особи, які працюють у сфері політики, дезінформації та пропаганди, а також деякі олігархи.
Відтак швейцарський список осіб і юридичних осіб, які підпадають під санкції, ідентичний списку ЄС.
Також Швейцарія схвалила відключення від міжнародної міжбанківської система SWIFT чотирьох російських та білоруських банків, серед яких “Сбербанк”.
До того ж, розширено перелік заборонених для експорту товарів, які можуть допомогти військово-технічному зміцненню Росії.
Ці зміни набудуть чинності сьогодні о 19:00 за київським часом.
- Нагадаємо, що Європейський Союз офіційно та остаточно затвердив черговий, вже шостий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
- Раніше повідомлялося, що через два з половиною місяці після тимчасового закриття Швейцарія знову відкриває своє посольство в Україні. Посол Клод Вільд та група з чотирьох співробітників Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії повернуться до Києва протягом декількох днів.
- Уряд Швейцарії заморозив активи Росії на суму близько 5,75 млрд швейцарських франків, що складає 6 мільярдів доларів.