Джерело: Devdiscourse

Федеральна рада Швейцарії повідомила в середу, 28 червня, що відхилила запит швейцарської оборонної компанії Ruag на продаж 96 основних бойових танків Leopard 1 A5 для використання в Україні. –



За їхніми словами, такий продаж суперечив би закону про засоби військового призначення та спричинив би коригування політики нейтралітету Швейцарії.