Джерело: Devdiscourse
Федеральна рада Швейцарії повідомила в середу, 28 червня, що відхилила запит швейцарської оборонної компанії Ruag на продаж 96 основних бойових танків Leopard 1 A5 для використання в Україні.
За їхніми словами, такий продаж суперечив би акту про військові матеріали та спричинив би коригування політики нейтралітету Швейцарії.
- Міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що наступного тижня Канада планує доставити в Україну 18 бронеавтомобілів Senator.
- 15 червня Німеччина передала українським армійцям додаткові два танки для розмінування Wisent 1.
- Військову допомогу Україні з боку Данії буде збільшено до 3,21 млрд доларів впродовж 2023-2028 років.
- 27 червня прем’єр-міністр Петро Фіала заявив, що з січня по травень 2023 року Чехія постачила Україні 24 танки, 76 бойових машин піхоти та 645 протитанкових керованих ракет.