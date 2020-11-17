Про це повідомили у пресслужбі Української асоціації футболу.

Зазначається, що УЄФА сповістила Українську асоціацію футболу:  “у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України, матч Ліги націй УЄФА Швейцарія — Україна не може відбутися”.

Рішення щодо подальшої долі матчу ухвалюватиме  УЄФА.

Швейцарська футбольна асоціація в Twitter повідомила, що головний лікар міста Люцерна відправив всю команду Андрія Шевченка на карантин через спалах коронавірусу серед гравців.

Поєдинок між Україною та Швейцарією повинен був відбутися 17 листопада о 21:45 за київським часом. Команда Шевченка була готова вийти на поле у складі більш ніж 13 гравців, що відповідає регламенту.

  • У трьох футболістів збірної України виявили коронавірус COVID-19. Так, згідно з отриманими вранці результатами ПЛР-тестування, проведеного учора ввечері, позитивними виявилися чотири тести — гравців Руслана Маліновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораеса та тренера з фізпідготовки Івана Баштового.