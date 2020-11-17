Поєдинок збірної України проти збірної Швейцарії в Лізі націй скасували через спалах коронавірусу у гравців команди Андрія Шевченка.

Про це повідомили у пресслужбі Української асоціації футболу.

Зазначається, що УЄФА сповістила Українську асоціацію футболу: “у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України, матч Ліги націй УЄФА Швейцарія — Україна не може відбутися”.

Рішення щодо подальшої долі матчу ухвалюватиме УЄФА.

Швейцарська футбольна асоціація в Twitter повідомила, що головний лікар міста Люцерна відправив всю команду Андрія Шевченка на карантин через спалах коронавірусу серед гравців.

❗ Aufgrund des Entscheids des Luzerner Kantonsarztes (Quarantäne für ukrainisches Team) liegt der Ball betreffend Durchführung von Schweiz – Ukraine nun bei der UEFA. Wir warten auf den Entscheid und kommunizieren, sobald die Faktenlage geklärt ist. #SUIUKR #UEFANationsLeague — 🇨🇭 Nati (@SFV_ASF) November 17, 2020

Поєдинок між Україною та Швейцарією повинен був відбутися 17 листопада о 21:45 за київським часом. Команда Шевченка була готова вийти на поле у складі більш ніж 13 гравців, що відповідає регламенту.