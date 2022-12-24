Уряд Швейцарії ухвалив рішення про виділення 14 мільйонів швейцарських франків для України на фінансування та постачання рейкових скріплень для відновлення залізничної інфраструктури й безперебійного функціонування залізничного транспорту.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відповідна грантова угода була підписана 23 грудня міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та надзвичайним та повноважним послом Швейцарії в Україні Клодом Вільдом.

Олександр Кубраков зазначив, що з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і майже щодня залізниця зазнає терористичних атак з боку російських загарбників.

“Попри це, компанія продовжує виконувати свої найважливіші функції – забезпечувати евакуацію та перевезення пасажирів, транспортування гуманітарних вантажів і вантажів, необхідних для обороноздатності країни”, ­­– наголосив Олександр Кубраков.

А також додав, що співпраця “Укрзалізниці” зі Швейцарською Конфедерацією дозволить профінансувати товари, роботи та послуги, необхідні для посилення майже 300 км залізничної мережі в Україні.

У відомстві зазначили, що постачання рейкових скріплень повинно відбутися у 2023 році, роботи заплановано виконати на ключових магістралях.

Варто зауважити, що армія Швейцарії виділить Державному секретаріату з питань міграції (SEM) додаткове житло та військовий персонал для заселення та забезпечення людей, які потребують притулку, зокрема для вимушено переміщених осіб з України. До кінця року Швейцарія очікує ще 75 тисяч звернень за захистом від українців та 24 тисячі від тих, хто шукає притулок.

Очікується, що у середньостроковій перспективі Державний секретаріат з питань міграції (SEM) потребуватиме ще близько 3 тисяч додаткових ліжок. Відтак, армія надає близько 2 100 місць розміщення шляхом переміщення шкіл набору та кадрів, а також курсів підвищення кваліфікації, що означає, що цю потужність можна додатково збільшити приблизно до 2 700 місць за допомогою відповідних заходів з ущільнення.