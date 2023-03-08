Президент Швейцарії Ален Берсет заявив, що його держава виступає проти експорту озброєння в Україну через власний нейтралітет.

Про це він сказав в кулуарах зустрічей в Організації Об’єднаних Націй, пише France24.

Зазначається, що у Швейцарії заборонено реекспорт швейцарської зброї до країн, що перебувають у стані війни.

Втім, питання нейтралітету обговорюють ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“Дискусія про експорт зброї, озброєння…поки у нас є [наша] законодавча база у Швейцарії, це неможливо. Для уряду і для Федеральної ради ми повинні, і ми хочемо, підтримувати цю правову базу і працювати в цій правовій базі”, — зазначив Берсет.

Така заява стала відповіддю на звернення німців щодо дозволу придбати старі швейцарські танки Leopard.

Наразі Швейцарія показує меншу “гнучкість” у питанні військового нейтралітету: “Ці санкції абсолютно сумісні з нейтралітетом”, — додав Берсет.

Також вона відмовлялася дозволити державам, які володіють зброєю швейцарського виробництва, реекспортувати її до України.

Наразі парламентом розглядається кілька ініціатив, що спрямовані на послаблення правил реекспорту. Берсет зауважив, що швейцарський парламент “має багато можливостей для зміни законів”.