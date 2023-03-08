Про це він сказав в кулуарах зустрічей в Організації Об’єднаних Націй, пише France24.
Зазначається, що у Швейцарії заборонено реекспорт швейцарської зброї до країн, що перебувають у стані війни.
Втім, питання нейтралітету обговорюють ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
“Дискусія про експорт зброї, озброєння…поки у нас є [наша] законодавча база у Швейцарії, це неможливо. Для уряду і для Федеральної ради ми повинні, і ми хочемо, підтримувати цю правову базу і працювати в цій правовій базі”, — зазначив Берсет.
Така заява стала відповіддю на звернення німців щодо дозволу придбати старі швейцарські танки Leopard.
Наразі Швейцарія показує меншу “гнучкість” у питанні військового нейтралітету: “Ці санкції абсолютно сумісні з нейтралітетом”, — додав Берсет.
Також вона відмовлялася дозволити державам, які володіють зброєю швейцарського виробництва, реекспортувати її до України.
Наразі парламентом розглядається кілька ініціатив, що спрямовані на послаблення правил реекспорту. Берсет зауважив, що швейцарський парламент “має багато можливостей для зміни законів”.
“Якщо парламент погодиться змінити цю правову базу, то ми будемо працювати в контексті цієї нової правової бази, але нам також знадобиться час”, — сказав він.
- Окрім танків Leopard 2, німецька збройна компанія Rheinmetall хоче придбати 96 танків Leopard 1 у швейцарської оборонної фірми Ruag, для відправлення в Україну.
- Міністерство юстиції Швейцарії відмовилось конфісковувати заморожені російські активи на користь України, оскільки це заборонено конституцією країни.
- Швейцарія близька до того, щоб порушити багатовікову традицію нейтральної держави, оскільки проукраїнські зміни у суспільному та політичному настроях тиснуть на уряд, щоб скасувати заборону на реекспорт швейцарської зброї до зон бойових дій.