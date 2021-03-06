Уряд Швейцарії планує забезпечити всіх громадян безплатними тестами на коронавірус. Це дасть змогу якнайшвидше послабити карантин.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, уряд пропонує надавати кожному громадянину п’ять безплатних комплектів для самотестування на місяць, як тільки з’являться надійні тести. Водночас усі тести в аптеках та тестових центрах також будуть безплатними.

Компанії та шкільні заклади зобов’яжуть проводити регулярні тестування для забезпечення ранньої діагностики та мінімізування ризиків нових заражень. Працівники компаній, які регулярно проводять тестування, будуть звільнені від карантинних вимог.

За підрахунками уряду, схема безплатного тестування всього населення цього року коштуватиме 1 млрд франків (1,08 млрд доларів).

“Для того, щоб швидко перервати ланцюги зараження, необхідно мати можливість швидко встановити, хто є джерелом зараження. Тому тестування є центральним компонентом боротьби з пандемією”, – йдеться у повідомленні уряду.

Остаточне рішення щодо пропозиції має бути опубліковане 12 березня, а план повинен набути чинності з 15 березня.