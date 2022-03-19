У четвертому пакеті санкцій від Швейцарії забороняється експорт предметів розкоші.

Про це повідомляє пресслужба парламенту країни.

Зокрема йдеться про коштовні годинники які, за даними Федерації швейцарської годинної промисловості, у 2021 році РФ скупила на 278 мільйонів доларів.

“Заборона на експорт предметів розкоші, що міститься, зачіпає лише невелику частину світового експорту Швейцарії цієї групи товарів. Проте окремі компанії можуть серйозно постраждати”, – зазначено у повідомленні парламенту.

Також Швейцарія запроваджує обмеження на угоди з деякими державними компаніями та заборону надання рейтингових послуг для російських клієнтів чи організацій.