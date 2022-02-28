Сьогодні, 28 лютого, у Швейцарії ухвалили рішення запровадити пакет санкцій проти Російської Федерації, яка розпочала війну проти України. Варто зазначити, що раніше Швейцарія не вдавалась до таких кроків.

Про це йдеться на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Зазначається, що з огляду на тривалу інтервенцію Росії в Україну, Швейцарія порушить свій нейтралітет та запровадить проти держави-агресора санкції, аналогічні з тими, які раніше запровадив Європейський Союз.

Йдеться про замороження активів окремих осіб і компаній (з негайним набуттям чинності), санкції щодо президента РФ Володимира Путіна, прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Залишається в силі заборона на встановлення нових ділових відносин.

“Запроваджуючи санкції, Швейцарія реагує на серйозні порушення міжнародного права, за які несуть відповідальність ці особи. Заборона на імпорт, експорт та інвестиції щодо Криму та Севастополя, яка діє з 2014 року, поширена на Донецьку та Луганську області, які більше не підконтрольні українському уряду”, – йдеться у заяві.

Окрім цього, Федеральна рада Швейцарії вирішила частково призупинити дію угоди 2009 року про спрощення візового режиму для громадян РФ. Особи, які мають зв’язок зі Швейцарією та є наближеними до Путіна, не зможуть потрапити на територію Швейцарії

Також Швейцарія закриває свій повітряний простір для російських літаків, за винятком гуманітарних, медичних чи дипломатичних рейсів.

Ухвалюючи рішення про санкції, Швейцарія врахувала свій нейтралітет та мирну політику, проте безпрецедентний військовий напад Росії на суверенну європейську країну став вирішальним фактором у рішенні Федеральної ради змінити свою попередню позицію щодо санкцій.

Швейцарія готова і надалі запроваджувати санкції проти РФ разом із Європейським Союзом, проте кожен пакет нових обмежень буде розглядатись окремо.

Також Федеральна рада Швейцарії готова допомагати українцям, які на час війни виїхали до Польщі. До Варшави буде відправлено близько 25 тонн гуманітарної допомоги.

Федеральне міністерство оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS) надає терміново необхідні медичні засоби та ліки з аптек Збройних сил. Допомога призначена для українського населення в Україні та сусідніх державах.