Про це повідомляє Finanсial Times.
За словами міністра фінансів Гі Пармеліна, наразі існує необхідність зробити додатковий крок проти криптовалютних активів, оскільки країна хоче “захистити цілісність” своєї криптовалютної галузі.
“Якщо хтось тримає свій криптоключ у себе, де б він не був, то його буде практично неможливо ідентифікувати. Але якщо вони користуються крипто-сервісами – фондами, біржами тощо – ми можемо орієнтуватися на ці точки обслуговування”, – зазначив Пармелін.
Також він додав, що з 28 лютого усі швейцарські банківські рахунки та активи 223 росіян, включаючи “олігархів і близьких довірених осіб Путіна”, були ідентифіковані та заморожені.
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