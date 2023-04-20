Сьогодні, 20 квітня, Швейцарія оголосила про введення санкцій проти приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє пресслужба Федерального департаменту економіки, освіти та досліджень Швейцарії.

Крім того, під санкції також потрапила російська інформаційна агенція РІА “ФАН”, що належить власнику ПВК “Вагнер” Євгенію Пригожину.

Представники департаменту наголосили, що ПВК “Вагнер” – це російська військова організація під керівництвом Євгена Пригожина, яка “служить засобом для російської гібридної війни”.

У тексті рішення нагадали, що раніше в Європейському Союзі наклали санкції на російське інформаційне агентство РІА “ФАН” за поширення проурядової пропаганди та дезінформації.

Зазначається, що Швейцарія бере на себе санкції щодо цих двох організацій, аби посилювати дію заходів ЄС.