Сьогодні, 16 вересня, Федеральна рада Швейцарії повністю зупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Російською Федерацією.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

У повідомленні зазначається, що відтепер громадяни Росії, які хочуть отримати візу, знову мають проходити звичайну процедуру. У такий спосіб Федеральна рада Швейцарії приєднується до рішення Європейського Союзу, і тим самим сприяє єдиній загальноєвропейській візовій політиці.

Крім того, у Федеральній раді додали, що з урахуванням того, що широкомасштабна війна Росії проти України триває всупереч міжнародному праву, 9 вересня 2022 року Європейський Союз вирішив повністю зупинити дію угоди з РФ щодо спрощення видачі віз. Натомість сьогодні, 16 вересня, на засіданні уряд Швейцарії також вирішив зупинити дію угоди, яку країна раніше уклала з Росією.

У відомстві зауважили, що ще раніше Швейцарія скасувала спрощену видачу віз для певних груп людей, наприклад, для російських бізнесменів та російських дипломатів. Таким чином уряд Швейцарії також слідував рішенню ЄС.

“Швейцарія зацікавлена ​​в тому, щоб сприяти єдиній загальноєвропейській візовій політиці, інакше вона ризикує зіткнутися зі збільшенням кількості візових звернень, поданих до її представництв за кордоном громадянами Росії, які прагнуть обійти рішення ЄС”, – наголосили в уряді.

Нагадаємо, що у 2009 році Швейцарія та Росія підписали угоду про спрощення надання віз своїм громадянам. Ця угода передбачає спрощену процедуру отримання віз для певних категорій осіб та поїздок, а також зменшення або скасування відповідних зборів. Проте Федеральна рада вирішила повністю зупинити дію цієї угоди.