Французькі асоціації захисту дітей почали наголошувати на вилученні картини швейцарської художниці Міріам Кан під назвою “fuck abstraction!”, виставлену у Токійському палаці в Парижі. Робота присвячена російським злочинам в Україні, втім правозахисники побачили у ній пропаганду педофілії.

Про це повідомляє видання ART news.

Картину показали в межах серії робіт Міріам Кан “Моє серіальне думання”, що містить понад 200 її робіт від 1980-х до сьогодення.

На зображенні видно чоловічу фігуру, яка взаємодіє з фігурами менших розмірів, чиї руки зв’язані за спиною. За словами художниці, тут вона ілюструє порушення прав людини під час воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні.

“Це людина, чиї руки зв’язані, зґвалтована перед тим, як її вбити та викинути на вулицю. Повторення насильства під час війни має на меті не шокувати, а засудити”, — сказала Кан.

За її словами, вона створила цю роботу після повідомлень про зґвалтування російськими військовими жінок і дітей в Україні.

Творіння викликало резонанс, адже частина авдиторії побачила на картині пропаганду педофілії та дитячої порнографії.

Відреагувавши на ситуацію у Токійському палаці наголосили, що картина Кан є реакцією на жахи, які відбуваються в Україні, і що це у жоден спосіб не стосується педофілії.

“Це не діти. Ця картина розповідає про те, як сексуальність використовується як зброя на війні, як злочин проти людства. Контраст між двома тілами показує тілесну силу гнобителя і переможеного, який стоїть на колінах і пригнічений під час війни”, — йдеться в заяві.

Нещодавно, 27 березня суд розглянув справу на екстреному слуханні, дозволивши далі експонувати картину.

Зауважимо, що роботи художниці часто спираються на провокації для реагування на конфлікти по всьому світу. Зокрема, антисемітизм, расизм та інші форми упереджень. Сексуальне насильство також повторюється в її роботах, часто як коментар до речей, які чоловіки роблять з жінками.