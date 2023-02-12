Найбільший швейцарський фінансовий конгломерат Credit Suisse заморозив російські активи на понад 19 млрд доларів (17,6 млрд швейцарських франків), що становить більше третини від усієї власності громадян РФ, зареєстрованої в країні.

Про це повідомляє Sonntags Zeitung.

Офіційно через війну в Україні у Швейцарії спочатку було заблоковано активи на 7,5 млрд франків. Але російських грошей на CS набагато більше, зазначають у газеті.

Так, трохи більш як 4 млрд доларів належать особам, котрі перебувають під санкціями Швейцарії. Решта, близько 14,6 млрд доларів — це кошти росіян, що потрапили під санкції інших європейських країн. Мовиться також про кошти російського центробанку або російської держави.

Раніше державний секретаріат економіки Швейцарії повідомив також про блокування 15 об’єктів нерухомості. Заморожування російських активів відбулося в межах санкцій накладених на РФ через повномасштабне вторгнення в Україну. Загалом сума тимчасово конфіскованих активів досягла майже $50 млрд.

Зазначимо, що Credit Suisse не веде новий бізнес з початку російського вторгнення в Україну.

Зауважимо, державам-членам Європейського союзу повідомлено, що блок має законні повноваження скерувати мінімум 33,8 мільярда євро активів російського Центробанку на відбудову України.