Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Підсанкційним росіянам заморозили активи в рамках накладених обмежень через вторгнення в Україну. На даний час російські клієнти володіють менш ніж 4% активів в Credit Suiss.

Через розв’язану війну Росією в Україні швейцарський банк має збитки у розмірі 206 млн франків. Вони зумовлені в основному фінансуванням авіації та яхт, ломбардним кредитування, експортним фінансуванням та європейськими іпотеками. Також збитки частково компенсовані зменшенням фінансування суден.

На ситуацію впливають сурові карантинні обмеження у Китаї через COVID-19. Вони посилили занепокоєння стосовно нових збоїв у глобальних ланцюгах постачання та посилення тиску на інфляцію. Проблеми ліквідності та платоспроможності зберігаються в секторі розвитку нерухомості країни. Це може призвести до негативного впливу на економіку Китаю та на світові ринки.

Зазначимо, що Credit Suisse не веде новий бізнес з початку російського вторгнення в Україну.