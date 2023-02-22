Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Відтак, з 22 по 27 лютого швейцарський художник зі світла Геррі Хофштеттер в межах мистецького туру містами України “Вшанування пам’яті. Світло для надії” підсвітить будівлі й пам’ятники до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У відомстві зазначили, що така акція солідарності має на меті принести українцям надію та світло, яких вони були позбавлені протягом року збройної агресії РФ, сповненого трагедій і руйнувань.

Під час мистецького туру на відомих будівлях всі охочі зможуть побачити художні проєкції, присвячені річниці повномасштабної війни в Україні, а також українські символи незламності.

За інформацією Мінкульту, Геррі Хофштеттер подорожуватиме з невеликою командою з чотирьох осіб і власним електрогенератором.

Нагадаємо, що у грудні минулого року швейцарський художник Геррі Хофштеттер розпочав у Києві мистецький світловий тур “Різдвяне світло для надії”, під час якого він “підсвічував” картинами на різдвяну та українську тематику культурні об’єкти міста.

Хофштеттер та його невелика команда з чотирьох осіб приїхали в Україну з власним електрогенератором, аби здійснити “світло-мистецький тур” на три різдвяні вечори 23, 24 та 25 грудня у Києві та на околицях міста.

“На жаль, багато людей не можуть відсвяткувати Різдво повною мірою. Тур покликаний показати всьому світу та дати надію, що все буде добре”, – сказав художник.