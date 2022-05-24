Швейцарський концерн Sulzer зупиняє діяльність у РФ. Компанія спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні промислових машин та обладнання

Про це заявила компанія.

Процес виходу з російського ринку ухвалила рада директорів Sulzer. Раніше концерн оголосив, що значно зменшить ділову дільність в РФ. Процес продажу бізнесу розпочнеться негайно.

“Правління шкодує про необхідність цього рішення після десятиліть діяльності в Росії, але після ретельного розгляду можливих варіантів приходить до висновку, що це найкраще рішення для всіх зацікавлених сторін”, – заявили в Sulzer.

Компанія планує продовжувати підтримувати співробітників у Росії в цьому процесі. Загалом концерн має 300 осіб по країні.

Зазначимо, що Sulzer виробляє помпи та верстати. Вони виготовляють обладнання для нафтової, нафтохімічної, целюлозно-паперової та інших галузей. Зокрема компанія обслуговує техніку. За 2021 рік концерн заробив близько 3,2 млрд швейцарських франків.