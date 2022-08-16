Швейцарська компанія Lindt & Spruengli, яка займається виробництвом шоколаду та різних кондитерських виробів заявила, що повністю йде з російського ринку.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті компанії Lindt & Sprüngli.

Компанія, яка відома своїми шоколадними виробами ще у березні вирішила закрити власні магазини у Російській Федерації та припинити постачання. Натомість зараз компанія повністю покинула російський ринок.

“Після своєї заяви від 9 березня 2022 року група Lindt & Spruengli вирішила піти з російського ринку. Ми будемо підтримувати наших співробітників в Росії і діяти відповідно до місцевих правил”, – заявили в компанії.

Lindt & Sprüngli вже понад 175 років виробляє шоколад. Традиційна швейцарська компанія з Цюриху є світовим лідером у секторі преміального шоколаду. Сьогодні Lindt & Sprüngli виробляє якісний шоколад на своїх 12 фабриках у Європі та США.

Її продукція продається через 32 дочірні компанії та регіональні офіси, близько 500 власних магазинів, а також через мережу з понад 100 незалежних дистриб’юторів по всьому світу. Група Lindt & Sprüngli, у якій працює понад 14 000 співробітників, повідомила про обсяг продажів у 4,59 мільярда швейцарських франків у 2021 році.