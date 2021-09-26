Понад 60% швейцарських виборців на референдумі підтримали розширення юридичних прав для одностатевих партнерств.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Напередодні голосування церковні групи та консервативні політичні партії виступили проти цієї ідеї, заявивши, що вона підірве інститут традиційної сім’ї.

Швейцарія дозволила одностатевим парам реєструвати партнерські відносини з 2007 року, але деякі права все ж лишаються обмежені.

Результати цього референдуму дадуть можливість одностатевим парам усиновити дітей, а парам-лесбійкам народжувати дітей шляхом донорства сперми.

За останні 20 років більшість країн Західної Європи визнали одностатеві шлюби, але у Швейцарії багато важливих рішень приймаються на загальнонаціональному голосуванні і це дещо сповільнює прийняття суспільних змін.

Тепер уряд країни має визначитися, коли зміни до законодавства наберуть чинності.