У Швейцарії вирішили зняти карантинні обмеження для працівників секс-індустрії, при цьому, заняття спортом залишаються під забороною.

Про це повідомляє Bloomberg.

Проституція законна в Швейцарії і може поновитися з 6 червня, поряд з кінотеатрами, нічними клубами й громадськими басейнами.

Проте, заняття спортом і заняття, пов’язані з “тісним і постійним” фізичним контактом, такі як дзюдо, бокс і боротьба, будуть як і раніше заборонені в цілях запобігання поширенню коронавірусу.

Оголошуючи про нові заходи, міністр охорони здоров’я Швейцарії Ален Берсет визнав очевидну суперечність.

“У цьому випадку, безумовно, є особисті контакти, але можливість захисту здається можливою. Я добре знаю химерний аспект моєї відповіді. Чесно кажучи, еротичні послуги могли відновитися і раніше”, – зазначив він.