У п’ятницю, 2 липня, в рамках чвертьфіналу "Євро-2020" збірна Швейцарії зустрінеться з Іспанією.

Про це повідомляють #Букви.

Матч пройде в Санкт-Петербурзі на стадіоні “Санкт-Петербург“.

Коли: о 19:00.

Де дивитися онлайн: на профільному каналі “Футбол 1”, а також на платформах MEGOGO та OLL.TV.

Головний суддя: Майкл Олівер

Орієнтовні склади команд:

Швейцарія: Зоммер – Ельведі, Аканжі, Родрігес, Відмер, Закаріа, Фройлер, Цубер, Шакірі, Сеферович, Емболо.

Іспанія: Симон – Аспілікуета, Гарсія, Ляпорт, Альба, Коке, Бускетс, Педрі, Торрес, Мората, Сарабія.

Збірна Швейцарії в групі А зіграла з Уельсом, Італією і Туреччиною. З Уельсом у Швейцарії була нічия – 1:1, Італії швейцарці програли з рахунком 0:3 і тільки турецьку команду вдалося перемогти (3:1).

Іспанці у своєму першому поєдинку в групі Е не змогли обіграти Швецію – матч закінчився рахунком 0:0. Також була нічия з Польщею (1:1) і тільки збірну Словаччини іспанці обіграли – 5:0.

Букмекери вважають Іспанію явним фаворитом на вихід у півфінал, але швейцарці також мають непогані шанси на перемогу.