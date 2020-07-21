Влада Швейцарії прийняла рішення відкрити кордони для неодружених пар, яких розлучив коронавірус. Громадяни з третіх країн зможуть тепер в'їхати до Швейцарії.

Про це повідомляє місцеве видання The Local.

Жителі третіх країн – це громадяни, що живуть за межами Європейського союзу і Шенгенської зони. Якщо ж один з партнерів живе в Швейцарії, а другий в іншій країні, вони зможуть відвідати один одного.

На даний момент в Швейцарію дозволено приїжджати громадянам з Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу і Уругваю.

Кром них, дозволено в’їзд жителям Болгарії, Ірландії, Хорватії, Румунії та Кіпру.

Рішення влади Швейцарії було прийнято в результаті масштабної кампанії в соціальних мережах “LoveIsNotTourism”. Її провели в Данії, Норвегії та Австрії. Активісти вимагали, щоб держави зробили виняток і зняли обмеження щодо не перебувають у шлюбі пар, які очікують возз’єднання.

“Ми розуміємо людей в цій ситуації. Ми скорегуємо наші умови в’їзду якомога швидше”, – сказала Барбара Бюші, заступник директора Державного секретаріату з міграції (SEM).

Критерії, за якими до Швейцарії пускатимуть других половинок їх громадян, поки не встановлено.

Зокрема, не вважаються парами ті, хто хочуть зустрітися після спілкування на сайтах онлайн-знайомств. Також не впустять тих, хто спробує іммігрувати до Швейцарії під виглядом возз’єднання.

Остаточне рішення і чіткі критерії з цього приводу буде прийнято до кінця липня, щоб забезпечити реалізацію обіцянки до початку серпня.