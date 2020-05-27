Швейцарія відкриє кордони для всіх держав, з якими межує, крім Італії.

Про це повідомляє швейцарське видання SWI.

“Кордони з Німеччиною, Австрією і Францією відкриються для туристів і подорожуючих у справах з 15 червня”, – заявила міністр юстиції Швейцарії.

Водночас в країні заявили, що поки не готові відкривати кордон з Італією.

Відзначається, що в Швейцарії 19 червня закінчиться термін дії режиму надзвичайного стану, введеного через пандемію коронавірусу.

З 30 травня в країні дозволять збори не більше 30 чоловік, а також публічні заходи чисельністю не більше 300 осіб. Всі види відпочинку і дозвілля відновляться вже 6 червня.

За даними Університету Хопкінса, станом на 16 травня Італія посідає шосте місце за кількістю інфікованих коронавірусом. За час епідемії в країні коронавірус підтвердили у 227 364 людей, померли – 32 330 осіб.