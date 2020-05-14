Covid-19 Україна

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Швейцарія відкриє кордони з трьома країнами 15 червня

Кордони Швейцарії з Францією, Німеччиною та Австрією відкриються 15 червня.

Четвер, 14 травня 2020, 16:29

Про це йдеться в матеріалі європейського видання Brusseles Times.

Про рішення оголосив федеральний радник Швейцарії Карін Келлер Саттер після засідання Федеральної ради.

Рішення було прийнято спільно з міністрами внутрішніх справ трьох країн. Франція, Німеччина і Австрія в даний час мають схожу епідеміологічну ситуацію.

Раніше повідомлялося, що Австрія і Німеччина відкриють спільний кордон.

Теги: Коронавірус, Швейцарія, карантин

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