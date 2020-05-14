Швейцарія відкриє кордони з трьома країнами 15 червня

Про це йдеться в матеріалі європейського видання Brusseles Times.
Про рішення оголосив федеральний радник Швейцарії Карін Келлер Саттер після засідання Федеральної ради.
Рішення було прийнято спільно з міністрами внутрішніх справ трьох країн. Франція, Німеччина і Австрія в даний час мають схожу епідеміологічну ситуацію.
Раніше повідомлялося, що Австрія і Німеччина відкриють спільний кордон.
- У Німеччині планують відкрити свої кордони 15 червня.
- Країни Євросоюзу вже почали поступове пом’якшення заходів карантину, в залежності від ситуації в системі охорони здоров’я, а також — залежно від кількості випадків зараження і смертей через коронавірус.