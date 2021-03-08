Швейцарські виборці 7 березня на референдумі підтримали заборону на закриття обличчя в публічних місцях. У ЗМІ цей закон назвали "забороною паранджі".

Про це повідомляє телеканал CNN.

Це означає, що закривати тканиною особа буде заборонено у всіх загальнодоступних місцях, в тому числі на вулицях, в державних установах, в громадському транспорті, в ресторанах, магазинах.

За заборону проголосували 51,21% виборців, і більшість з 26 кантонів країни.

Єдиний виняток – це місця поклоніння і інші священні місця.

Також дозволяється носити маски для обличчя, якщо вони носяться з міркувань здоров’я і безпеки, через погоду і в ситуаціях, коли це вважається “місцевим звичаєм”, наприклад, на карнавалах або ярмарках.

В урядовому документі наголошується, що ніяких додаткових винятків, наприклад, для туристів, не буде.

Пропозиція, що висунута декількома групами, включаючи праву Швейцарську народну партію, не згадує конкретно іслам, але широко згадується в швейцарських ЗМІ як “заборона паранджі”.

Така ініціатива піддалася критиці з боку низки швейцарських релігійних організацій, правозахисних і цивільних груп, а також федерального уряду. Швейцарська рада релігій, яка представляє всі основні релігійні громади Швейцарії, засудила цю пропозицію, підкресливши, що право людини на свободу віросповідання також захищає релігійні звичаї, такі як дрес-код.

Швейцарська федеральна рада, яка виконує функції федерального уряду країни, і швейцарський парламент також відкинули цю ініціативу як занадто далекосяжну і порадили людям проголосувати проти неї.

Ці два органи представили альтернативну пропозицію заборони, згідно з якою людина зобов’язана буде зняти маску або будь-яку захисну тканину з обличчя, якщо цього вимагатиме поліція або інша посадова особа з метою ідентифікації.

У новій книзі Андреаса Тунгера-Занетті, дослідника з Люцернського університету, який вивчає іслам в Швейцарії з 2007 року, в країні майже ніхто не носить паранджу, а кількість людей, які носять нікаб, обмежена трьома десятками.

Варто зазначити, що 12 років тому відбувся ще один референдум – він оголосив будівництво мінаретів у країні поза законом. Тоді результати голосування були розкритиковані Amnesty International як “антимусульманські”.

Заборони, часткові заборони і регіональні заборони на закриття обличчя вже діють у декількох європейських країнах, включаючи Францію, Німеччину, Бельгію, Нідерланди і Данію. Франція була першою, хто заборонив носіння паранджі і нікаба в громадських місцях у 2011 році.

У 2018 році Комітет ООН з прав людини заявив, що заборона порушує права мусульманських жінок.