Влада Швейцарії узаконила одностатеві шлюби. Відповідне рішення уряду набуде чинності з 2022 року.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Виборці схвалили ініціативу “Шлюб для всіх” майже двома третинами голосів, внаслідок чого Швейцарія стала однією з останніх країн Західної Європи, які легалізували одностатеві шлюби.

Одностатеві пари, які зареєстрували шлюб в іншій країні, матимуть змогу легалізувати свій статус у Швейцарії вже з початку року. Раніше вони юридично перебували у статусі зареєстрованого партнерства.

А з 1 липня 2022 року Швейцарія офіційно дозволить одностатевим парам одружуватися в середині країни.

Надалі такі пари зможуть спільно всиновлювати дітей, а не лише дітей, вихованих одним із них. А лесбійські пари зможуть отримати доступ до донорства сперми та запліднення з медичною допомогою.