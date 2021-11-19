Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Виборці схвалили ініціативу “Шлюб для всіх” майже двома третинами голосів, внаслідок чого Швейцарія стала однією з останніх країн Західної Європи, які легалізували одностатеві шлюби.
Одностатеві пари, які зареєстрували шлюб в іншій країні, матимуть змогу легалізувати свій статус у Швейцарії вже з початку року. Раніше вони юридично перебували у статусі зареєстрованого партнерства.
А з 1 липня 2022 року Швейцарія офіційно дозволить одностатевим парам одружуватися в середині країни.
Надалі такі пари зможуть спільно всиновлювати дітей, а не лише дітей, вихованих одним із них. А лесбійські пари зможуть отримати доступ до донорства сперми та запліднення з медичною допомогою.
- 26 вересня в Швейцарії стартував референдум. Люди вирішували чи зможуть ЛГБТ-пари мати більш розширені права в шлюбі.
- Раніше повідомлялося, що Польща скасувала свої резолюції проти ЛГБТ, оскільки через це Європейський союз припинив фінансувати окремі воєводства. Докладніше – в матеріалі.