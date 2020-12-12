Влада Швейцарії запровадила санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина і ряду білоруських посадових осіб.

Про це поінформували в пресслужбі Федеральної ради Швейцарії.

В осіб, котрі потрапили до списку санкцій, будуть заморожені активи у Швейцарії. Крім того, їм заборонений в’їзд до країни.

“Фінансові санкції і заборона на в’їзд будуть введені щодо 15 осіб, зокрема до президента Олександра Лукашенка”, – йдеться в повідомленні.

Нові заходи набули чинності з 18:00 11 грудня.

Крім Олександра Лукашенка, під дію санкцій потрапив його син Віктор (обіймає посаду помічника свого батька з національної безпеки).

Крім того, до списку санкцій включені: голова адміністрації президента Ігор Сергієнко; голова КДБ Іван Тертель; прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт; керівник управління МВС Роман Мельник, голова Конституційного суду Петро Міклашевич; голова Слідчого комітету Іван Носкевич; голова Державного комітету судової експертизи Олексій Волков; заступник міністра інформації Ігор Бузовський, командир підрозділу “Альфа” Сергій Зубков та інші.

Відзначається, що ці 15 осіб “несуть відповідальність за використання насильства і довільні арешти після суперечливих виборів у Білорусі”.

Відтак, Швейцарія підтримала рішення, яке було прийнято Європейським Союзом 6 листопада. Тоді Рада ЄС внесла до списку санкцій 15 представників білоруської влади, в тому числі Лукашенка і його сина.

Федеральна рада Швейцарії також наклала ембарго на постачання озброєння до Білорусі (оскільки воно може використовуватися для “внутрішніх репресій”).

Таким чином швейцарська влада відреагувала на “репресії щодо громадянського суспільства та опозиції в Білорусі”.