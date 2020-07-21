Швейцарська Конфедерація в найближчі три роки виділить 108 млн швейцарських франків на гуманітарну та технічну допомогу Україні.

Про це на спільному брифінгу з президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою в Києві заявив президент України Володимир Зеленський.

Він розповів, що сьогодні було підписано Меморандум про партнерство щодо двосторонніх відносин. Цим документом започатковано Програму співробітництва Швейцарії з Україною на наступні три роки (2020-2023 роки).

Для її реалізації швейцарська сторона виділяє 108 млн швейцарських франків на гуманітарну і технічну допомогу.

“Ми домовилися розвивати ті напрямки співпраці, що становлять взаємний інтерес для обох країн. Їх визначає підписаний сьогодні Меморандум про партнерство в двосторонніх відносинах. Важливо, що ним розпочато Програму співробітництва Швейцарії з Україною на наступні три роки. А для реалізації програми швейцарською стороною виділено 108 млн швейцарських франків на гуманітарну і технічну допомогу”, – зазначив Зеленський.

Він також подякував Швейцарії за надання гуманітарної допомоги українцям, котрі постраждали в результаті війни на Донбасі. За словами Зеленського, уряд Швейцарської Конфедерації готовий допомагати українцям на Донбасі, зокрема в забезпеченні питною водою (шляхом модернізації інфраструктурних проектів).

Зеленський розповів, що 23 липня разом зі швейцарською колегою планує відвідати прифронтову зону.