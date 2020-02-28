Міжнародний автосалон в Женеві довелося скасувати через поширення епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє ресурс The Verge.

Уточнюється, що автосалон планували відкрити 3 березня 2020 року.

“Нам жаль, що виникла така ситуація, але здоров’я усіх учасників – наш пріорітет. Це форс-мажор і втрата для виробників, які массово інвестували в це шоу“, – повідомив голова шоу.



Кошти за придбані на автошоу квитки будуть відшкодовані.

Перед цим міністр охорони здоров’я Швейцарії виступав із закликом скасувати всі масові заходи в країні як мінімум до 15 березня.

Випадки зараження фіксуються в Італії – 650, Німеччині – 26, Франції – 18, Іспанії – 25, Великобританії – 16, Хорватії – 3, Австрії – 2, Росії – 2, Фінляндії – 2, Швеції – 7, Ізраїлі – 3, Швейцарії – 6, Греції – 3, Норвегії – 4, Данії, Румунії, Грузії, Естонії, Північній Македонії та Бельгії – по 1.