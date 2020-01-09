Про це повідомляє швейцарське видання Swiss.info.
Уточнюється, що в двох рішеннях судом були відхилені апеляції Росії на ті рішення, які раніше вже були винесені в Женевському суді.
Відзначається, що в російській апеляції стверджувалося, що женевський орган не підходить для того, щоб виносити по цій справі рішення, оскільки таким рішенням цього суду фактично визначається статус Криму.
При цьому повідомляється, що представники постраждалих в результаті анексії українських фірм заявили, що аргумент росіян про те, що фірми повинні бути захищені угодою про захист інвестицій між Україною і Росією 1998, в даному випадку неприйнятний.
Як повідомили у Федеральному суді Швейцарії, компетенція женевських суддів під сумнів не ставиться.
- Раніше Міністерство закордонних справ України пообіцяло зробити демарші казахстанській стороні у відповідь на заяви президента Касим-Жомарт Токаєва, які заперечують анексію Криму.