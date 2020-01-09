Швейцарський федеральний суд зобов'язав Росію заплатити близько 80 млн дол компенсації 12 українським фірмам, майно яких "конфіскували" після анексії Криму.

Про це повідомляє швейцарське видання Swiss.info.

Уточнюється, що в двох рішеннях судом були відхилені апеляції Росії на ті рішення, які раніше вже були винесені в Женевському суді.

Відзначається, що в російській апеляції стверджувалося, що женевський орган не підходить для того, щоб виносити по цій справі рішення, оскільки таким рішенням цього суду фактично визначається статус Криму.

При цьому повідомляється, що представники постраждалих в результаті анексії українських фірм заявили, що аргумент росіян про те, що фірми повинні бути захищені угодою про захист інвестицій між Україною і Росією 1998, в даному випадку неприйнятний.

Як повідомили у Федеральному суді Швейцарії, компетенція женевських суддів під сумнів не ставиться.