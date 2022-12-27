Про це повідомило Міністерство оборони України.

Королівство Швеція вирішила виділити 200 млн шведських крон, що еквівалентно майже 19,2 млн доларів. Кошти спрямують у Міжнародний фонд підтримки України під керівництвом Великої Британії.

За словами прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, свобода і незалежність українців є передумовою безпечної та захищеної Європи.

“Швеція пишається тим, що підтримує наших українських друзів. Це важливо і для України, і для Європи, і для світу в цілому. З Різдвом Христовим, дорогі друзі! Цього року в Посольстві Швеції ми бажаємо лише одного – щоб в Україні настав мир. Наша підтримка України залишається непохитною. Ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно”, — наголосили у посольстві Королівства Швеція в Україні.

У Генштабі ЗСУ подякували Королівству Швеція за допомогу надану українським захисникам.