Про це повідомило Міністерство оборони України.
За словами прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, свобода і незалежність українців є передумовою безпечної та захищеної Європи.
“Швеція пишається тим, що підтримує наших українських друзів. Це важливо і для України, і для Європи, і для світу в цілому. З Різдвом Христовим, дорогі друзі! Цього року в Посольстві Швеції ми бажаємо лише одного – щоб в Україні настав мир. Наша підтримка України залишається непохитною. Ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно”, — наголосили у посольстві Королівства Швеція в Україні.
У Генштабі ЗСУ подякували Королівству Швеція за допомогу надану українським захисникам.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд США розробив спеціальний план підготовки та навчання, аби розгорнути батарею Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців. Звичайна підготовка триває близько року.