Міністр оборони України Олексій Резніков під час спільного брифінгу у Києві з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном та міністром цивільної оборони Швеції Карлом-Оскаром Боліном повідомив, що Королівство Швеція ухвалило рішення взяти участь в "танковій коаліції".

Джерело: Міністерство оборони України.

Очільник Міноборони також зазначив, що протягом літа 2023 року Україна очікує на прибуття потужних та високоточних шведських артилерійських систем “Archer” разом з навченими екіпажами українських артилеристів.

Крім того, українські екіпажі завершують підготовку на сучасних броньованих машинах CV 90. Функціонують різні типи тренінгових місій, в яких наші військовослужбовці навчаються завдяки шведським інструкторам.

Олексій Резніков додав, що під час перемовин з Полом Йонсоном вони також зосередились на пріоритетах по озброєнню України для досягнення перемоги.

“Ми обговорили нашу двосторонню співпрацю, зокрема наші потреби щодо протиповітряної оборони. Я особисто вірю в те, що вже в проанонсованій майбутній “літаковій коаліції”, про що вже було сказано, буде навчання наших пілотів на F-16. Абсолютно переконаний, що в цій коаліції могли б зайняти достойне місце і літаки “Gripen” зі Швеції”, – зазначив глава оборонного відомства України.

Додамо, що вчора, 25 травня, президент України Володимир Зеленський також провів зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

Під час зустрічі сторони обговорили низку важливих оборонних питань України, зокрема створення “авіаційної коаліції”.

“Зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Важливі, першочергові питання: авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, Формула миру, євроатлантична інтеграція України, підтримка Швеції. Щодня стаємо ще сильнішими”, – зазначив глава держави.

Нині міністр оборони Пол Йонсон і міністр цивільної оборони Карл Оскар Болін перебувають з офіційним візитом в Україні, щоб відвідати військові частини, які вже використовують шведську оборонну техніку.