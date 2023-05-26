Джерело: Міністерство оборони України.
Очільник Міноборони також зазначив, що протягом літа 2023 року Україна очікує на прибуття потужних та високоточних шведських артилерійських систем “Archer” разом з навченими екіпажами українських артилеристів.
Крім того, українські екіпажі завершують підготовку на сучасних броньованих машинах CV 90. Функціонують різні типи тренінгових місій, в яких наші військовослужбовці навчаються завдяки шведським інструкторам.
Олексій Резніков додав, що під час перемовин з Полом Йонсоном вони також зосередились на пріоритетах по озброєнню України для досягнення перемоги.
“Ми обговорили нашу двосторонню співпрацю, зокрема наші потреби щодо протиповітряної оборони. Я особисто вірю в те, що вже в проанонсованій майбутній “літаковій коаліції”, про що вже було сказано, буде навчання наших пілотів на F-16. Абсолютно переконаний, що в цій коаліції могли б зайняти достойне місце і літаки “Gripen” зі Швеції”, – зазначив глава оборонного відомства України.
Додамо, що вчора, 25 травня, президент України Володимир Зеленський також провів зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.
Під час зустрічі сторони обговорили низку важливих оборонних питань України, зокрема створення “авіаційної коаліції”.
“Зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Важливі, першочергові питання: авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, Формула миру, євроатлантична інтеграція України, підтримка Швеції. Щодня стаємо ще сильнішими”, – зазначив глава держави.
Нині міністр оборони Пол Йонсон і міністр цивільної оборони Карл Оскар Болін перебувають з офіційним візитом в Україні, щоб відвідати військові частини, які вже використовують шведську оборонну техніку.
- За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, його держава не постачатиме Україні свої винищувачі, адже саме не має їх у достатній кількості.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та глава уряду Нідерландів Марк Рютте працюють над створенням “міжнародної коаліції”, аби допомогти Україні отримати винищувачі F-16 “у цей ключовий момент опору вторгненню Путіна”.
- 22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Передачу мають намір розпочати вже найближчими місяцями.