Міністерка енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш заявила, що у 2023 році Швеція буде здійснювати інвестиції у відновлення України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з міністеркою енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Еббою Буш.

Під час зустрічі Ебба Буш зауважила, що Швеція вже направила Україні понад 180 тонн допомоги енергетичному сектору, яка включає, зокрема, дизель-генератори. Також міністерка наголосила, що у 2023 році шведська сторона буде здійснювати інвестиції у відновлення України через програми Світового банку та ЄБРР.

Своєю чергою Герман Галущенко подякував Швеції за надану допомогу та підкреслив, що проєкти з відновлення та відбудови українського енергетичного сектору треба готувати вже зараз, аби на наступний день після перемоги України у широкомасштабній війні почати їх реалізацію.

Зокрема, під час онлайн-зустрічі міністр енергетики України наголосив, що Росія продовжує здійснювати масовані атаки на енергетичний сектор України, завдаючи удари, зокрема, по об’єктах теплової та гідрогенерації.

Крім цього, він додав, що проведення великої кількості ремонтних робіт швидко спустошує склади матеріалів та обладнання, які надаються Україні міжнародними партнерами.

Зазначимо, що раніше прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що Швеція надасть ще 500 мільйонів крон (46,75 мільйона доларів) військової допомоги Україні для протистояння російській агресії.

Після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Андерссон повідомила журналістам, що її уряд надасть Україні додатковий пакет допомоги в розмірі 1 мільярда крон. До нього увійде як військова, так і цивільна допомога.

Кулеба, своєю чергою, закликав Швецію надати Україні таку зброю, як гаубиці та снаряди. “Поки триває війна, ми будемо просити більше зброї. Кожен євро, кожна куля, кожен снаряд має значення”, – сказав Кулеба журналістам.

Прем’єр-міністерка Швеції не надала подробиць військового пакету, але зауважила, що він буде подібний до попередньої допомоги, до якої входила протитанкова зброя, засоби індивідуального захисту та обладнання для розмінування. “Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, доки триває війна”, – сказала Андерссон.