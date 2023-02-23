Про це повідомило Reuters.

На озброєнні країни перебувають близько 120 танків. За словами глави міноборони Швеції Пала Джонсона, вони мають намір допомогти Україні відбити російське вторгнення.

“Ми відкриті для цього і ведемо тісний діалог із цього приводу насамперед із Німеччиною”, — сказав Джонсон.

З початку повномасштабного вторгнення Швеція надала Україні низку пакетів військової та громадянської допомоги.

Остання партія включала бойові машини піхоти. На думку міністра оборони, техніка стане основним внеском в Україну з точки зору техніки для наземних бойових дій.

Ще Швеція може спорядити артилерійську систему Archer. Також підтримка у шведському парламенті зростає, щоб додатково надати частину танків.