Про це повідомило Reuters.
На озброєнні країни перебувають близько 120 танків. За словами глави міноборони Швеції Пала Джонсона, вони мають намір допомогти Україні відбити російське вторгнення.
“Ми відкриті для цього і ведемо тісний діалог із цього приводу насамперед із Німеччиною”, — сказав Джонсон.
З початку повномасштабного вторгнення Швеція надала Україні низку пакетів військової та громадянської допомоги.
Остання партія включала бойові машини піхоти. На думку міністра оборони, техніка стане основним внеском в Україну з точки зору техніки для наземних бойових дій.
Ще Швеція може спорядити артилерійську систему Archer. Також підтримка у шведському парламенті зростає, щоб додатково надати частину танків.
- Уряд Швейцарії закликав парламент схвалити гуманітарну допомогу Україні та Молдові. Загальна вартість пакета для двох країн складає понад 143 мільйони доларів.
- За минулий рік Чеська Республіка постачила Україні сотні одиниць важкої військової техніки, зокрема й 89 танків, і продовжить підтримувати зусилля з надання допомоги Києву, заявив прем’єр-міністр країни Петр Фіала.