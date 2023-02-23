Швеція може спорядити в Україну частину своїх бойових танків Leopard. Країна готується надати ще один пакет допомоги.

Про це повідомило Reuters.

На озброєнні країни перебувають близько 120 танків. За словами глави міноборони Швеції Пала Джонсона, вони мають намір допомогти Україні відбити російське вторгнення.

“Ми відкриті для цього і ведемо тісний діалог із цього приводу насамперед із Німеччиною”, — сказав Джонсон.

З початку повномасштабного вторгнення Швеція надала Україні низку пакетів військової та громадянської допомоги.

Остання партія включала бойові машини піхоти. На думку міністра оборони, техніка стане основним внеском в Україну з точки зору техніки для наземних бойових дій.

Ще Швеція може спорядити артилерійську систему Archer. Також підтримка у шведському парламенті зростає, щоб додатково надати частину танків.