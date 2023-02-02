Україна отримала від уряду Швеції 570 тонн енергетичного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок атак РФ.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Відтак, 46 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики надійшло зі Швеції в Україну. З них майже половину обладнання шведська сторона спрямувала протягом останніх двох тижнів.

Серед обладнання від шведських партнерів – генератори, силові трансформатори, накопичувачі електроенергії, освітлювальні вежі.

Міністре енергетики Герман Галущенко зазначив, що росіяни продовжують обстрілювати об’єкти української енергетичної інфраструктури. Проте завдяки допомозі міжнародних партнерів енергетики швидше проводять відновлювальні роботи й повертають в домівки українців світло та тепло.

“Дякуємо Швеції за надану допомогу. Це внесок не тільки в енергетичну безпеку України, але і всього європейського континенту”, – зазначив Герман Галущенко.

Крім того, нещодавно уряд Швеції пообіцяв виділити 1,947 млн доларів Міжнародному агентству з атомної енергії на підтримку його місії з ядерної безпеки в Україні.

“Унаслідок агресії Росії ми спостерігали кілька атак у безпосередній близькості від атомних електростанцій упродовж останнього року, що створює дуже значні ризики”, – сказав міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

А також додав, що посилення важливої роботи МАГАТЕ щодо підтримки та підвищення безпеки українських атомних електростанцій є терміновим питанням.