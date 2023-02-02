Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.
Відтак, 46 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики надійшло зі Швеції в Україну. З них майже половину обладнання шведська сторона спрямувала протягом останніх двох тижнів.
Серед обладнання від шведських партнерів – генератори, силові трансформатори, накопичувачі електроенергії, освітлювальні вежі.
Міністре енергетики Герман Галущенко зазначив, що росіяни продовжують обстрілювати об’єкти української енергетичної інфраструктури. Проте завдяки допомозі міжнародних партнерів енергетики швидше проводять відновлювальні роботи й повертають в домівки українців світло та тепло.
“Дякуємо Швеції за надану допомогу. Це внесок не тільки в енергетичну безпеку України, але і всього європейського континенту”, – зазначив Герман Галущенко.
Крім того, нещодавно уряд Швеції пообіцяв виділити 1,947 млн доларів Міжнародному агентству з атомної енергії на підтримку його місії з ядерної безпеки в Україні.
“Унаслідок агресії Росії ми спостерігали кілька атак у безпосередній близькості від атомних електростанцій упродовж останнього року, що створює дуже значні ризики”, – сказав міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.
А також додав, що посилення важливої роботи МАГАТЕ щодо підтримки та підвищення безпеки українських атомних електростанцій є терміновим питанням.
- З грудня 2022 року Україна отримала від Нідерландів 36 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 286,7 тонни.
- Акціонерне товариство “Херсонобленерго” отримало близько 40 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів для проведення ремонтних робіт та відновлення електропостачання в області.
- Французька делегація під час візиту до Харкова передала місту 181 генератор, придбаний за кошти французьких підприємців.