Зображення: facebook/Міністерство енергетики України

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Відтак, 46 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики надійшло зі Швеції в Україну. З них майже половину обладнання шведська сторона спрямувала протягом останніх двох тижнів.

Серед обладнання від шведських партнерів – генератори, силові трансформатори, накопичувачі електроенергії, освітлювальні вежі.

Міністре енергетики Герман Галущенко зазначив, що росіяни продовжують обстрілювати об’єкти української енергетичної інфраструктури. Проте завдяки допомозі міжнародних партнерів енергетики швидше проводять відновлювальні роботи й повертають в домівки українців світло та тепло.

“Дякуємо Швеції за надану допомогу. Це внесок не тільки в енергетичну безпеку України, але і всього європейського континенту”, – зазначив Герман Галущенко.

Зображення: facebook/Міністерство енергетики України

Крім того, нещодавно уряд Швеції пообіцяв виділити 1,947 млн доларів Міжнародному агентству з атомної енергії на підтримку його місії з ядерної безпеки в Україні.

“Унаслідок агресії Росії ми спостерігали кілька атак у безпосередній близькості від атомних електростанцій упродовж останнього року, що створює дуже значні ризики”, – сказав міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

А також додав, що посилення важливої роботи МАГАТЕ щодо підтримки та підвищення безпеки українських атомних електростанцій є терміновим питанням.