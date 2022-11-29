Про це повідомляє Reuters.
Після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Андерссон повідомила журналістам, що її уряд надасть Україні додатковий пакет допомоги в розмірі 1 мільярда крон. До нього увійде як військова, так і цивільна допомога.
Кулеба, своєю чергою, закликав Швецію надати Україні таку зброю, як гаубиці та снаряди.
“Поки триває війна, ми будемо просити більше зброї. Кожен євро, кожна куля, кожен снаряд має значення”, – сказав Кулеба журналістам.
Прем’єр-міністерка Швеції не надала подробиць військового пакету, але зауважила, що він буде подібний до попередньої допомоги, до якої входила протитанкова зброя, засоби індивідуального захисту та обладнання для розмінування.
“Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, доки триває війна”, – сказала Андерссон.
У цивільній частині пакета передбачено закупівлю української пшениці, яку передадуть бідним країнам. Це посприяє розвитку української економіки.
- За інформацією ЗМІ 29 листопада державний секретар США Ентоні Блінкен оголосить про надання Україні допомоги на відновлення енергосистеми, яка постраждала після низки ракетних атак росіян.