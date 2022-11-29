Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що Швеція надасть ще 500 мільйонів крон (46,75 мільйона доларів) військової допомоги Україні для протистояння російській агресії.

Про це повідомляє Reuters.

Після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Андерссон повідомила журналістам, що її уряд надасть Україні додатковий пакет допомоги в розмірі 1 мільярда крон. До нього увійде як військова, так і цивільна допомога.

Кулеба, своєю чергою, закликав Швецію надати Україні таку зброю, як гаубиці та снаряди.

“Поки триває війна, ми будемо просити більше зброї. Кожен євро, кожна куля, кожен снаряд має значення”, – сказав Кулеба журналістам.

Прем’єр-міністерка Швеції не надала подробиць військового пакету, але зауважила, що він буде подібний до попередньої допомоги, до якої входила протитанкова зброя, засоби індивідуального захисту та обладнання для розмінування.

“Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, доки триває війна”, – сказала Андерссон.

У цивільній частині пакета передбачено закупівлю української пшениці, яку передадуть бідним країнам. Це посприяє розвитку української економіки.