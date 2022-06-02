Про це повідомила міністерка закордонних справ Анн Лінде.
“Швеція надасть Україні протикорабельні ракети, протитанкову зброю та 12,7 мм гвинтівки, у тому числі боєприпаси”, – заявила міністерка Анн Лінде.
За її словами, до четвертого пакету підтримки входить також фінансування потреб українських військових. Загальна вартість пакета – понад 95 млн євро.
Також вона додала, що повномасштабна війна Росії проти України має закінчитися.
Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to 🇺🇦. This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against 🇺🇦 must stop!
— Ann Linde (@AnnLinde) June 2, 2022
- Нагадаємо, що Швеція заявила про постійну необхідність підтримання України, у зв’язку з чим збільшить об’єми фінансової та військової допомоги Києву.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 1 червня оголосив про передачу Україні озброєння та техніки на $700 мільйонів. Це вже одинадцяте вилучення, котре є частиною додаткових асигнувань у розмірі $40 мільярдів.
- Білий дім відстоював своє рішення надіслати Україні нові ракетні системи, які не досягають 300 км дальності, про які просили українці. США оцінили, що системи дальністю до 80 км – саме те, що потрібно країні на новому етапі війни.