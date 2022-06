Про це повідомила міністерка закордонних справ Анн Лінде.

“Швеція надасть Україні протикорабельні ракети, протитанкову зброю та 12,7 мм гвинтівки, у тому числі боєприпаси”, – заявила міністерка Анн Лінде.

За її словами, до четвертого пакету підтримки входить також фінансування потреб українських військових. Загальна вартість пакета – понад 95 млн євро.

Також вона додала, що повномасштабна війна Росії проти України має закінчитися.

Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to 🇺🇦. This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against 🇺🇦 must stop!

— Ann Linde (@AnnLinde) June 2, 2022