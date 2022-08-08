Уряд Швеції направить до Великої Британії інструкторів для проведення базового військового вишколу українців, які потім зможуть служити в Збройних Силах України.

Про це проінформували у пресслужбі уряду Швеції.

Метою цього уряд назвав дати можливість Україні зберегти та зміцнити свою обороноздатність. Уряд Великої Британії запросив країни, які входять до складу Об’єднаних експедиційних сил (JEF) та Канаду зробити свій внесок у підготовку ЗСУ. Швеція відгукнулася на це запрошення.

Збройні сили країни відрядять до Великої Британії до 120 інструкторів у період з 12 серпня до 31 грудня 2022 року для проведення базового вишколу громадян України, який буде розділений на кілька етапів навчання.

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст наголосив на необхідності підтримувати Україну в її опорі російські агресії:

“Війна Росії проти України триває вже понад п’ять місяців, і надзвичайно важливо, щоб зовнішній світ продовжував підтримувати Україну в боротьбі країни за суверенітет і самовизначення. Важливо, що Швеція залучена до цієї роботи, а шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України”, – сказав він.

Загалом очікується, що навчання у Великій Британії візьме участь близько 10 тисяч громадян України.