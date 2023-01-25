Уряд Швеції не виключає можливості надання Україні в майбутньому танків Stridsvagn 122, які називають місцевою версією німецьких Leopard 2.

Про це повідомило Svenska Dagbladet.

За словами глави Міноборони Швеції Пола Йонсона, надання може бути “актуальним у майбутньому”.

“Надання Україні Stridsvagn 122, шведської версії німецького Leopard 2, може бути актуальним у майбутньому… Тобто, нині не ведеться підготовка до постачання цих танків зі Швеції, але не виключено, що це може статися пізніше”, – заявив Пол Йонсон.

У Швеції на озброєнні перебувають близько 120 одиниць цієї важкої техніки.

Технічні характеристики танків Stridsvagn 122

Stridsvagn 122 є основним бойовим танком Швеції. Техніка є ліцензійним варіантом німецького танка Leopard 2. У конструкцію цієї моделі внесено різні зміни.

Основним озброєнням є 120-мм гладкоствольна гармата Rheinmetall L44. Також танк може вести вогонь бронебійними підкаліберними снарядами та універсальним кумулятивним.

У Stridsvagn 122 посилено ходову частину. Водночас дах захищений від атак зверху, а передня частина танка має додаткові модулі бронювання. На моделі встановлено французьку систему пуску димових гранат GALAX. Вона дозволяє відстріл фугасних та спеціальних боєприпасів.