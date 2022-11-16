Швеція надасть Україні системи протиповітряної оборони, втім з міркувань безпеки не називає, які саме.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Aftonbladet.

Зазначається, що уряд Швеції 16 листопада презентував зимовий пакет допомоги Україні, який складається з гуманітарної, військової та політичної підтримки по лінії Європейського Союзу.

Йдеться про пакет у 720 мільйонів шведських крон від уряду, тобто 60 мільйонів доларів. Також окрім зенітних комплексів, військовий пакет включає автомобілі підвищеної прохідності, зимове спорядження та засоби захисту, а також намети.

“Очевидно, що Україна добре захищається від російського наступу, далеко за межами очікувань, і частковим поясненням цього є те, що вони отримують широку підтримку з боку інших країн, — сказав прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.