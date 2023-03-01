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Швеція передала Україні понтонні переправи – Немчінов

Україна отримала від уряду Швеції 4 катери, які за потреби можна використовувати як понтонні переправи.

Середа, 1 березня 2023, 16:38
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Про це написав міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в Telegram.

За його словами, Швеція також передала 14 секцій понтонів, які можна комбінувати у переправи різної довжини. Конструкції вже прибули в Україну. Їх оперативно розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію.

Такж, як повідомляли #Букви, уряд Швейцарії закликав парламент схвалити гуманітарну допомогу Україні. За словами очільника МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс, допомога необхідна для поліпшення “важкого становища” людей в Україні, де 40% населення залежить від допомоги. На потреби України планують скерувати 116 млн доларів.

Натомість – у Конгресі США республіканці різко висловили сумніви стосовно допомоги Україні. Вони поставили високопосадовцям Пентагону питання щодо десятків мільярдів доларів військової та іншої допомоги, а також чи зможуть вони ухвалити майбутні витрати.

Крім того, варто зазначити, що майже через місяць після того, як Берлін дав європейським союзникам дозвіл відправити в Україну танки німецького виробництва Leopard 2, деякі країни виявили, що їхні танки насправді не працюють або не мають запасних частин.

Теги: Війна в Україні, катери, підтримка України, повномасштабна війна, понтонні переправи, російська агресія, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна, Швеція

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