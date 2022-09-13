Уряд Швеції вирішив подарувати Україні більше як 500 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech від COVID-19.

Про це повідомила глава МЗС Швеції Анн Лінде.

“Уряд Швеції сьогодні вирішив передати Україні понад 500 000 доз вакцини від COVID-19 Pfizer/BioNTech. Пожертвування Швеції є відповіддю на запит України минулого тижня про півмільйона доз”, – зазначила Анн Лінде.

The Swedish Government has today decided to donate more than 500 000 doses of the Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine to Ukraine. Sweden’s donation is in response to a request from Ukraine last week for half a million doses. 🇸🇪🇺🇦 @DmytroKuleba https://t.co/JIqk2OUGyL — Ann Linde (@AnnLinde) September 13, 2022

Крім того, у МЗС Швеції зауважили, що відтак Україна стане однією з перших країн світу за межами ЄС, яка отримає оновлену вакцину, адаптовану до штаму “Омікрон”. А також у повідомленні МЗС Швеції додали, що Швеція, у пропорції до чисельності населення, за час пандемії коронавірусу стала одним з найбільших донорів вакцин для менш забезпечених країн.

“Розширений доступ до вакцин у всьому світі рятує життя, знижує ризик мутацій і необхідний для припинення пандемії”, – наголосили у МЗС Швеції.

Варто зазначити, що за даними Міністерства охорони здоров’я України, за минулий тиждень, з 5 вересня по 11 вересня, в Україні було зафіксовано 23 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 3706, медпрацівників – 551. Також 81 037 людей вакциновано від COVID-19.

За звітний тиждень, з усіх проведених щеплень 33,3% становлять перші дози, 8% – другі дози, 56,5% – перші бустерні дози, 2,2% – другі бустерні дози. Зокрема минулого тижня шпиталізовано було 4 734 особи, летальних випадків – 70, натомість одужало – 11 824 особи.