Уряд Швеції створить логістичні центри поблизу українського кордону, де буде обслуговуватися військова техніка, надана Швецією.

Джерело: SVT.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що у межах нового пакета військової допомоги Україні будуть створені спеціальні центри логістики та обслуговування військової техніки. Їх планують облаштувати поблизу території України, ймовірно, у Польщі.

Уряд Швеції вже дав згоду на участь у проєкті до 60 військовослужбовців.У центрах буде обслуговуватися техніка, яку Україна отримала від Швеції.

“Звичайно, важливо, щоб оборонне обладнання, яке ми надсилаємо, також могло бути використане і досягти оперативного ефекту”, – зазначив очільник Міноборони Швеції.

Очікується, що центри розпочнуть роботу на початку осені. Передбачається, що там працюватимуть близько 30 шведів, вони також тренуватимуть український персонал.

Також знадобиться більше запчастин для обслуговування техніки. Ймовірно, вони надійдуть у межах наступних пакетів допомоги.