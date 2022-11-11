Про це повідомило TT.
Глава міністерства зазначив, що не буде уточнювати інформацію щодо озброєння пославшись на оперативну таємницю й ризики, які пов’язані з постачанням військової допомоги. Проте він додав, що підтримка охоплюватиме зусилля з тренування українських військових.
“Ми маємо намір повернутися якомога швидше з подальшою підтримкою України – як політичною, фінансовою, так і військовою, до якої входить передання більш сучасних систем озброєнь”, – сказав він.
Пол Йонсон додав, що “на першому місці в списку бажань України артилерійська система “Лучник” (Archer).
Довідка. Archer є шведською 155-мм самохідною артилерійською установкою. Вона призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей та дзотів. Ще вона призначена для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.
Установка здатна випустити весь боєкомплект у 21 снаряд за 3,5 хвилини. Вона може відкрити вогонь по ворогу вже через 30 секунд після зупинки. За хвилину САУ може здійснити 8-9 пострілів, а загальний час розгортання 30 секунд.
Залежно від снаряда Archer має дальність стрільби від 30-60 кілометрів. За необхідності можна вести вогонь у режимі MRSI (шквал вогню).
- У Швеції планують змінити конституцію, а саме антитерористичне законодавство. Зміни відбудуться через вимоги президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, аби наблизитися до вступу в НАТО.