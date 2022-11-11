У Швеції планують ухвалити рішення про передачу Україні новітніх систем озброєнь. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив, що це може відбутися "найближчим часом".

Про це повідомило TT.

Глава міністерства зазначив, що не буде уточнювати інформацію щодо озброєння пославшись на оперативну таємницю й ризики, які пов’язані з постачанням військової допомоги. Проте він додав, що підтримка охоплюватиме зусилля з тренування українських військових.

“Ми маємо намір повернутися якомога швидше з подальшою підтримкою України – як політичною, фінансовою, так і військовою, до якої входить передання більш сучасних систем озброєнь”, – сказав він.

Пол Йонсон додав, що “на першому місці в списку бажань України артилерійська система “Лучник” (Archer).

Довідка. Archer є шведською 155-мм самохідною артилерійською установкою. Вона призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей та дзотів. Ще вона призначена для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

Установка здатна випустити весь боєкомплект у 21 снаряд за 3,5 хвилини. Вона може відкрити вогонь по ворогу вже через 30 секунд після зупинки. За хвилину САУ може здійснити 8-9 пострілів, а загальний час розгортання 30 секунд.

Залежно від снаряда Archer має дальність стрільби від 30-60 кілометрів. За необхідності можна вести вогонь у режимі MRSI (шквал вогню).