Про це повідомило TT.

Глава міністерства зазначив, що не буде уточнювати інформацію щодо озброєння пославшись на оперативну таємницю й ризики, які пов’язані з постачанням військової допомоги. Проте він додав, що підтримка охоплюватиме зусилля з тренування українських військових.

“Ми маємо намір повернутися якомога швидше з подальшою підтримкою України – як політичною, фінансовою, так і військовою, до якої входить передання більш сучасних систем озброєнь”, – сказав він.

Пол Йонсон додав, що “на першому місці в списку бажань України артилерійська система “Лучник” (Archer).

Довідка. Archer є шведською 155-мм самохідною артилерійською установкою. Вона призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей та дзотів. Ще вона призначена для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

Установка здатна випустити весь боєкомплект у 21 снаряд за 3,5 хвилини. Вона може відкрити вогонь по ворогу вже через 30 секунд після зупинки. За хвилину САУ може здійснити 8-9 пострілів, а загальний час розгортання 30 секунд.

Залежно від снаряда Archer має дальність стрільби від 30-60 кілометрів. За необхідності можна вести вогонь у режимі MRSI (шквал вогню).

  • У Швеції планують змінити конституцію, а саме антитерористичне законодавство. Зміни відбудуться через вимоги президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, аби наблизитися до вступу в НАТО.