Уряд Швеції пообіцяв виділити 1,947 млн доларів Міжнародному агентству з атомної енергії на підтримку його місії з ядерної безпеки в Україні.

Про це повідомляє CNN.

“Унаслідок агресії Росії ми спостерігали кілька атак у безпосередній близькості від атомних електростанцій упродовж останнього року, що створює дуже значні ризики”, – сказав міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

А також додав, що посилення важливої роботи МАГАТЕ щодо підтримки та підвищення безпеки українських атомних електростанцій є терміновим питанням.

Зазначимо, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які присутні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), повідомляють, що за межами об’єкта відбуваються потужні вибухи, що свідчить про військову діяльність поблизу майданчика, розташованого на лінії фронту російсько-української війни.

Майже щоденно в останні дні та тижні команда МАГАТЕ з ядерної безпеки та безпеки на станції повідомляла про такі події в штаб-квартиру у Відні.

Деякі вибухи, очевидно, відбуваються на відстані найбільшої в Європі атомної електростанції, тоді як інші відбуваються набагато ближче до самого об’єкта.

Зокрема 25 січня приблизно о 10 годині ранку за місцевим часом пролунали вісім сильних вибухів, які спричинили вібрацію вікон офісів заводу. Вже 26 січня таких вибухів побільшало.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, вибухи поблизу ЗАЕС ще більше свідчать про життєво важливе значення якнайшвидшого узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо майданчика. Він додав, що зона допомогла б захистити ЗАЕС, запевнити, що вона не є ціллю, а також не використовується для атак з майданчика.