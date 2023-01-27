Про це повідомляє CNN.
“Унаслідок агресії Росії ми спостерігали кілька атак у безпосередній близькості від атомних електростанцій упродовж останнього року, що створює дуже значні ризики”, – сказав міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.
А також додав, що посилення важливої роботи МАГАТЕ щодо підтримки та підвищення безпеки українських атомних електростанцій є терміновим питанням.
Зазначимо, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які присутні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), повідомляють, що за межами об’єкта відбуваються потужні вибухи, що свідчить про військову діяльність поблизу майданчика, розташованого на лінії фронту російсько-української війни.
Майже щоденно в останні дні та тижні команда МАГАТЕ з ядерної безпеки та безпеки на станції повідомляла про такі події в штаб-квартиру у Відні.
Деякі вибухи, очевидно, відбуваються на відстані найбільшої в Європі атомної електростанції, тоді як інші відбуваються набагато ближче до самого об’єкта.
Зокрема 25 січня приблизно о 10 годині ранку за місцевим часом пролунали вісім сильних вибухів, які спричинили вібрацію вікон офісів заводу. Вже 26 січня таких вибухів побільшало.
За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, вибухи поблизу ЗАЕС ще більше свідчать про життєво важливе значення якнайшвидшого узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо майданчика. Він додав, що зона допомогла б захистити ЗАЕС, запевнити, що вона не є ціллю, а також не використовується для атак з майданчика.
- Дії російських загарбників привели до зупинки унікального повномасштабного тренажера на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) під час перевірки українських атомних електростанцій не виявило військове обладнання, що спростовує попередню заяву Російської Федерації.
- Російські армійці планують завезти на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію ремонтників з Республіки Білорусь, адже російські загарбники все ще шукають працівників для роботи на ЗАЕС.